Омск-Информ
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·Общество

Деньги за уже приобретенные билеты вернули пассажирам.

Перевозчик Red Wings отменил рейсы в Улан-Удэ. Компания даже не начала их выполнять. Однако часть билетов уже была продана, сообщает телеграм-канал «Нового Омска». Причина такого решения не известна.

Планировалось, что перелеты из Омска в столицу Бурятии начнут выполняться с 3 июня раз в неделю по субсидированному тарифу. Зимой начали продаваться билеты, от 10,3 тыс. в одну сторону.  Пассажирам, которые уже приобрели билеты, вернули деньги. На сайте Red Wings этот рейс уже отсутствует.

·Общество

Деньги за уже приобретенные билеты вернули пассажирам.

Перевозчик Red Wings отменил рейсы в Улан-Удэ. Компания даже не начала их выполнять. Однако часть билетов уже была продана, сообщает телеграм-канал «Нового Омска». Причина такого решения не известна.

Планировалось, что перелеты из Омска в столицу Бурятии начнут выполняться с 3 июня раз в неделю по субсидированному тарифу. Зимой начали продаваться билеты, от 10,3 тыс. в одну сторону.  Пассажирам, которые уже приобрели билеты, вернули деньги. На сайте Red Wings этот рейс уже отсутствует.