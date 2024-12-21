Ведомство призвало пассажиров, посчитавших их права нарушенными, обращаться с жалобами.
Транспортная прокуратура объявила о надзорных мероприятиях из-за задержки авиарейсов в аэропорту Омска.
Как уточняется, из-за тумана и позднего прибытия воздушных судов в омском аэропорту объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний «Россия», «Уральские Авиалинии», «Аэрофлот», «Северный ветер» в города Санкт-Петербург, Москву, Красноярск, Сочи продолжительностью от 2 до 15 часов.
Ведомство намерено проконтролировать выполнение услуг в полном объеме.
Ранее «Омск-информ» сообщал, что ночные самолеты из Красноярска и Санкт-Петербурга еще не прибыли в Омск.