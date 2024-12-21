Самолет из Красноярска, который должен был отправиться в обратную сторону сегодня ночью, еще даже не прилетел. Такая же ситуация с бортом из Санкт-Петербурга.

Густой туман, опустившийся на Омск накануне вечером, существенно повлиял на работу аэропорта «Омск-Центральный». Самолеты прибывают с большим опозданием, вылет из Омска задерживается на несколько часов.

Больше всего не повезло пассажирам, планировавшим лететь в Красноярск и Санкт-Петербург. Вылет рейса авиакомпании «Россия» должен был состояться в 01.30, но самолет из Красноярска еще даже не прибыл в Омск. Согласно данным онлайн-табло, рейс задержан до 17.15, то есть опоздание составит около 16 часов. На поезде до Красноярска можно доехать за сутки.

Аналогичная ситуация с бортом этой же авиакомпании до Санкт-Петербурга. В Омск должен был прилететь в 04.25, а в обратную сторону отправиться через час. В итоге самолета еще нет, вылет задержан до 19.50, то есть на 14 часов.

Борт из северной столицы авиакомпании Nordwind прибыл с опозданием почти на 5 часов, столько же составила задержка рейса «Аэрофлота» из Москвы (Шереметьево). Еще один борт «Аэрофлота» из Шереметьево вместо семи утра прибудет в двенадцатом часу. Самолет «Уральских авиалиний» из московского аэропорта Домодедово еще в пути, опаздывая почти на 5 часов. Рейс из Сочи (Nordwind) задержан более чем на три часа, вовремя не прилетит из борт из Новосибирска (S7). В обратную сторону самолеты вылетят с многочасовыми задержками.

Пробиться через густой омский туман удалось лишь двум бортам из Москвы: в обратную сторону самолеты авиакомпаний S7 и «Победа» вылетели лишь с 15-минутными задержками.