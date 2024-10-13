Рейсы запускаются с 1 ноября.

«Аэрофлот» объявил о старте продаж субсидируемых билетов на рейс Красноярск – Омск – Красноярск. Известно, что полеты будет осуществлять авиакомпания«Россия». Полететь можно будет с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Омского аэропорта.

Для того чтобы спланировать поездку заранее, известно расписание рейсов.

– Вылет из Красноярска – по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Омска – по понедельникам, четвергам и субботам, – опубликовали в тг-канале Омского аэропорта.

Также представители добавили о том, что субсидированные билеты были разработаны для развития региональных авиаперевозок. Напомним, что такие билеты стоят дешевле для путешественников, потому что стоимость перевозки снижена за счет субсидии.

Известно, что цена билета в одну сторону начинается от 4500 рублей.