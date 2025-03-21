С 6 по 12 мая герои смогут отправиться в Москву, Новосибирск и Иркутск.

Накануне Дня Победы российские авиакомпании традиционно вводят опцию бесплатных перелетов ветеранам и иным категориям пассажиров. Так, S7 Airlines предоставляет бесплатные билеты на путешествия в экономическом классе по всем внутрироссийским направлениям, а также на перелеты в страны СНГ.

Такой необычный подарок смогут получить ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1, 2, 3-й групп, либо иностранные граждане, или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, сопровождающие ветеранов и инвалидов, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденного Сталинграда и осажденного Севастополя.

В рамках действующей акции ветераны могут оформить билеты до 12 мая в Контактном центре S7 Airlines, собственных офисах продаж авиакомпании и офисах уполномоченных агентов по продаже билетов, а совершить перелет – с 6 по 12 мая 2025 года. S7 Airlines выполняет рейсы из Омска в Москву, Новосибирск и Иркутск.