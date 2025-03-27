Омск-Информ
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·Общество

Подросток вышел из лицея и исчез.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас» объявили поиски 12-летнего Андрея Алексеева.

Сообщается, что 24 марта в 18:45 подросток вышел из лицея № 74 на бульваре Зеленом в Омске и пропал. Ребенок может находиться и ночевать в подъездах домов.

Был одет: черная вязаная шапка, темно-синяя демисезонная куртка, белая рубашка и светлые кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят позвонить по указанным на поисковом баннере телефонам.

·Общество

Подросток вышел из лицея и исчез.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас» объявили поиски 12-летнего Андрея Алексеева.

Сообщается, что 24 марта в 18:45 подросток вышел из лицея № 74 на бульваре Зеленом в Омске и пропал. Ребенок может находиться и ночевать в подъездах домов.

Был одет: черная вязаная шапка, темно-синяя демисезонная куртка, белая рубашка и светлые кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят позвонить по указанным на поисковом баннере телефонам.