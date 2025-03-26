Группа компаний «Стройбетон», которую возглавляет Александр Сасин, признана меценатом года, причем уже во второй раз.

Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании Омского горсовета определен «Меценат года – 2024» – это группа компаний «Стройбетон», руководителем которой является Александр Сасин.

Под патронажем «Стройбетона» находится школа № 81, Здесь Группа компаний вложила средства в модернизацию здания, обновила материально-техническую базу. Также курирует детско-юношескую спортивную школу № 15. С нуля «Стройбетон» не только построил детский сад № 44 в микрорайоне Амур-2, но полностью оснастил учреждение всем необходимым оборудованием, экологичной мебелью собственного производства, закупил развивающие игры и детские игрушки, благоустроил прилегающую территорию. Недавно детский сад распахнул двери для своих воспитанников.

– Мы продолжаем данную работу вместе с администрацией города. Еще раз хотел сказать спасибо мэру Омска за организацию и ведение такой работы, – прокомментировал председатель ОГС Владимир Корбут.

Уточним, что меценатское движение было инициировано в 2022 году. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, оно приносит свои плоды. Появились новые детские сады, отремонтированы школы, при этом из городской казны не потрачено ни рубля.