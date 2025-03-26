Омск-Информ
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·Общество

Группа компаний «Стройбетон», которую возглавляет Александр Сасин, признана меценатом года, причем уже во второй раз.

Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании Омского горсовета  определен «Меценат года – 2024» – это группа компаний «Стройбетон», руководителем которой является Александр Сасин.

Под патронажем «Стройбетона» находится школа № 81, Здесь Группа компаний вложила средства в модернизацию здания, обновила материально-техническую базу. Также курирует детско-юношескую спортивную школу № 15. С нуля «Стройбетон» не только построил детский сад № 44 в микрорайоне Амур-2, но полностью оснастил учреждение всем необходимым оборудованием, экологичной мебелью собственного производства, закупил развивающие игры и детские игрушки, благоустроил прилегающую территорию. Недавно детский сад распахнул двери для своих воспитанников.

– Мы продолжаем данную работу вместе с администрацией города. Еще раз хотел сказать спасибо мэру Омска за организацию и ведение такой работы, – прокомментировал председатель ОГС Владимир Корбут.

Уточним, что меценатское движение было инициировано в 2022 году. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, оно приносит свои плоды. Появились новые детские сады, отремонтированы школы, при этом из городской казны не потрачено ни рубля.  

·Общество

Группа компаний «Стройбетон», которую возглавляет Александр Сасин, признана меценатом года, причем уже во второй раз.

Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании Омского горсовета  определен «Меценат года – 2024» – это группа компаний «Стройбетон», руководителем которой является Александр Сасин.

Под патронажем «Стройбетона» находится школа № 81, Здесь Группа компаний вложила средства в модернизацию здания, обновила материально-техническую базу. Также курирует детско-юношескую спортивную школу № 15. С нуля «Стройбетон» не только построил детский сад № 44 в микрорайоне Амур-2, но полностью оснастил учреждение всем необходимым оборудованием, экологичной мебелью собственного производства, закупил развивающие игры и детские игрушки, благоустроил прилегающую территорию. Недавно детский сад распахнул двери для своих воспитанников.

– Мы продолжаем данную работу вместе с администрацией города. Еще раз хотел сказать спасибо мэру Омска за организацию и ведение такой работы, – прокомментировал председатель ОГС Владимир Корбут.

Уточним, что меценатское движение было инициировано в 2022 году. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, оно приносит свои плоды. Появились новые детские сады, отремонтированы школы, при этом из городской казны не потрачено ни рубля.  