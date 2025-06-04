В этом году Национальная премия детского патриотического творчества объединила более пятидесяти тысяч юных талантов со всех уголков России, разносторонне раскрывшихся в искусстве, спорте, робототехнике.

Звездный час юных талантов России: VIII Национальная премия детского патриотического творчества, проводимая Ассоциацией деятелей детского творчества, нашла своих победителей в торжественной обстановке крупного концертного зала Москвы. Мероприятие, масштабное по своему размаху, представило собой захватывающее театрализованное шоу, настоящую феерию света, звука и ярких выступлений.

В программе были не только объявления лауреатов, но и блистательные концертные номера, исполненные самими победителями – юными дарованиями, которые своим творчеством покорили жюри и зрителей.

В начале церемонии было зачитано обращение президента Владимира Путина к участникам премии и гостям мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей. Руководитель страны подчеркнул ключевую роль воспитания подрастающего поколения, создания условий для раскрытия потенциала каждого ребенка, усиления семейных ценностей и повышения уровня благосостояния граждан. Эти задачи, по словам президента, являются национальным приоритетом, от успешного решения которых напрямую зависит будущее России, ее процветание, укрепление государственного суверенитета. Обращение прозвучало как призыв к совместным усилиям государства и общества в деле воспитания и поддержки одаренных детей, как важнейший вклад в будущее страны.

В этом году премия объединила более пятидесяти тысяч талантливых детей со всех уголков России. Участники демонстрировали свои умения и навыки в самых разных областях искусства и спорта. Экспертный совет оценивал работы участников в традиционных номинациях, таких как хореография, вокал, изобразительное искусство, спорт, мода и другие. В этом году, как и в предыдущие, особую значимость приобрела номинация «Современные технологии в творчестве», инициатором которой является омский предприниматель и меценат, руководитель Группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин. Уже несколько лет он выступает генеральным партнером премии, активно поддерживая инновационный подход к детскому творчеству. Святослав Капустин неоднократно отмечал важность интеграции современных технологий в мир искусства, подчеркивая их способность расширить творческие возможности юных дарований.

– Современные технологии – это наше настоящее и будущее. Это то, что позволит раскрывать творческий потенциал на новом уровне, не заменяя авторство и индивидуальность. Я хочу пожелать ребятам, победителям в номинации, развиваться в этом направлении и искать тот баланс, при котором технологии помогают реализовать авторскую задумку, – цитирует Святослава Капустина ТАСС.

Гармоничное сочетание классических форм искусства и современных технологий открывает беспрецедентные возможности для развития детского творчества и подготовки будущего поколения творцов. Именно поэтому номинация «Современные технологии в творчестве» заслуживает особого внимания и становится популярнее с каждым годом, привлекает все больше юных изобретателей и новаторов. Победители в этой номинации продемонстрировали не только технические навыки, но и яркую индивидуальность, оригинальность мысли и глубину творческого замысла.

Добавим, что мероприятие прошло при поддержке Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Центрального офицерского клуба Воздушнокосмических сил Министерства обороны Российской Федерации, Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области, Российского военно-исторического общества.