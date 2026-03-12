Сасина вновь выдвинули на звание мецената года в Омске

На это звание претендуют три человека.

Депутаты Омского горсовета обсудили кандидатов на звание «Меценат года – 2025». В этом году на награду претендуют сразу три крупных благотворителя, среди которых вновь оказался генеральный директор группы компаний «Стройбетон» Александр Сасин.

Как отметил заместитель мэра Владимир Куприянов, в прошлом году компания провела капитальный ремонт в спортивной школе № 15 и полностью обновила молодежный клуб «Молодость» в микрорайоне Первокирпичном. Кроме того, «Стройбетон» продолжает за свой счет строить в жилом комплексе «Амур-2» детский сад на 140 мест, который после завершения работ будет передан городу.

– Если все пойдет по плану, то совместно с меценатом администрация города планирует, что данный объект будет введен в эксплуатацию осенью 2026 года, – уточнил Куприянов.

Помимо Сасина, на звание мецената года претендуют Андрей Бондаренко (Транспортная компания «АБ»), обустроивший современную площадку у школы № 71, и Шамил Шихмирзаев («Промстройкомплект-Сервис»), который восстанавливает здание на улице Булатова под новый корпус гимназии № 85.

Члены комитета единогласно поддержали этих кандидатов. Окончательные итоги подведут на заседании городского совета, а саму церемонию награждения планируют провести в апреле, приурочив ее ко Дню мецената.

Напомним, что Александр Сасин признавался меценатом года в Омске два года подряд – в 2023-м и 2024-м.