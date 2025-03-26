Омск-Информ
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·Общество

Мэр заявил, что арендовать место можно всего за 50 рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест радушно пригласил садоводов торговать на весенних ярмарках на муниципальных рынках. Ряды начнут работать с 1 мая.

В перечне товаров, которые можно реализовать, рассада и саженцы растений, семена, почвы и их заменители, рабочая одежда и садово-огородный инвентарь, укрывной материал, электроинструменты для обработки сада и огорода, средства для защиты растений, органические и неорганические удобрения, средства для дезинфекции, антисептики.

Места для торговли предоставляются по заявлению в администрацию рынка. Стоимость аренды для садоводов составит всего 50 рублей за один день. Заявки на размещение принимаются с 1 апреля. Телефоны для справок: Левобережный рынок – 73-69-81; Ленинский рынок – 41-82-60; Центральный рынок – 25-26-76; Советский рынок – 67-33-64.

·Общество

Мэр заявил, что арендовать место можно всего за 50 рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест радушно пригласил садоводов торговать на весенних ярмарках на муниципальных рынках. Ряды начнут работать с 1 мая.

В перечне товаров, которые можно реализовать, рассада и саженцы растений, семена, почвы и их заменители, рабочая одежда и садово-огородный инвентарь, укрывной материал, электроинструменты для обработки сада и огорода, средства для защиты растений, органические и неорганические удобрения, средства для дезинфекции, антисептики.

Места для торговли предоставляются по заявлению в администрацию рынка. Стоимость аренды для садоводов составит всего 50 рублей за один день. Заявки на размещение принимаются с 1 апреля. Телефоны для справок: Левобережный рынок – 73-69-81; Ленинский рынок – 41-82-60; Центральный рынок – 25-26-76; Советский рынок – 67-33-64.