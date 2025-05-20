Речь идет о незаконной торговле на стихийных рынках.

Региональное управление Россельхознадзора сообщает, что в Омской области регулярно регистрируются факты незаконной торговли продуктами животного происхождения.

– Подобная коммерческая деятельность ведется без разрешительных документов в городе Омске по адресам: ул. 12 Декабря, 104, ул. 4-я Челюскинцев, 66, ул. Заозерная, 28, ул. Котельникова, 4, ул. Товстухо, 1а, ул. Челюскинцев, 119, ул. Багратиона, 6, ул. 3-я Молодежная, 50, ул. 20 лет РККА, 298/4б, ул. Гашека, 12, проспект Комарова, 2/2. В районах области такая торговля концентрируется возле торговых центров и мест ожидания общественного транспорта, – сообщили в ведомстве.

Покупка продуктов животного происхождения у неофициальных продавцов несет существенный риск заражения инфекционными заболеваниями. Такая продукция может содержать бактерии кишечных инфекций, вирусы птичьего гриппа, свиного гриппа, а также химикаты и антибиотики, опасные для человеческого организма.

Отдельно отмечается угроза консервов, домашней засолки рыбы, колбасных изделий и грибных закруток, продаваемых на стихийных рынках. Такие продукты могут нести тяжелые заболевания вроде ботулизма, приводящие к поражениям нервной системы, вплоть до летального исхода.

Омич, купивший мясо, молоко или рыбные изделия у частников, не имеет никакой гарантии безопасности, так как продавец зачастую не обладает документами, подтверждающими законность происхождения товара и прохождение обязательного ветконтроля.

Россельхознадзор призвал жителей отказаться от покупок мяса, птицы, яиц и другой пищевой продукции на рынке без сопроводительных бумаг, гарантирующих ее качество и безопасность.