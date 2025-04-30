Изъятые 1,5 тонны продуктов будут утилизированы.

Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения санитарных норм и некачественные продукты в магазинах торговой сети «Маяк» в Омске. В городе их три: по одному в Центральном, Октябрьском и Советском округах.

Проверки проводили с 31 марта по 11 апреля. Специалисты выявили антисанитарные условия в цехах фасовки: грязный инвентарь, хранение ножей и топоров рядом с химическими средствами, использование деревянных поддонов, не подлежащих дезинфекции, отсутствие термометров. Температура в морозильной камере была -10 градусов вместо положенных -18. На емкостях для отходов не было маркировки. Нарушали сотрудники магазина и правила ведения учетной документации.

Также в магазинах продавали продукцию без ветеринарных сопроводительных документов. Причем даты выработки на заводской упаковке отличались от дат на внутренней маркировке магазина.

14 проб товаров исследовали в лабораториях. В четырех обнаружили отклонения по микробиологическим показателям, нарушения жирнокислотного состава, наличие запрещенных компонентов и сальмонеллу:

Масло сливочное крестьянское 72,5 % от ООО «Фермерский продукт» (Ставропольский край);

Масло сливочное крестьянское 72,5 % и 82,5% от ООО «Ру.Милк» (Ставропольский край);

Фарш из мяса птицы от ООО «Сибирско-Уральский бройлер» (Челябинская область).

В магазинах изъяли 1414,45 кг товаров. Их утилизируют.

Кроме того, на руководство магазинов составили протоколы. Торговую сеть оштрафовали на 110 тыс. рублей.