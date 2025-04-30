Омск-Информ
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·Общество

Изъятые 1,5 тонны продуктов будут утилизированы.
Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения санитарных норм и некачественные продукты в магазинах торговой сети «Маяк» в Омске. В городе их три: по одному в Центральном, Октябрьском и Советском округах.
Проверки проводили с 31 марта по 11 апреля. Специалисты выявили антисанитарные условия в цехах фасовки: грязный инвентарь, хранение ножей и топоров рядом с химическими средствами, использование деревянных поддонов, не подлежащих дезинфекции, отсутствие термометров. Температура в морозильной камере была -10 градусов вместо положенных -18. На емкостях для отходов не было маркировки. Нарушали сотрудники магазина и правила ведения учетной документации.
Также в магазинах продавали продукцию без ветеринарных сопроводительных документов. Причем даты выработки на заводской упаковке отличались от дат на внутренней маркировке магазина.
14 проб товаров исследовали в лабораториях. В четырех обнаружили отклонения по микробиологическим показателям, нарушения жирнокислотного состава, наличие запрещенных компонентов и сальмонеллу:
  • Масло сливочное крестьянское 72,5 % от ООО «Фермерский продукт» (Ставропольский край);
  • Масло сливочное крестьянское 72,5 % и 82,5% от ООО «Ру.Милк» (Ставропольский край);
  • Фарш из мяса птицы от ООО «Сибирско-Уральский бройлер» (Челябинская область).
В магазинах изъяли 1414,45 кг товаров. Их утилизируют. 
Кроме того, на руководство магазинов составили протоколы. Торговую сеть оштрафовали на 110 тыс. рублей.
Андрей Андреев
·Общество

Изъятые 1,5 тонны продуктов будут утилизированы.
Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения санитарных норм и некачественные продукты в магазинах торговой сети «Маяк» в Омске. В городе их три: по одному в Центральном, Октябрьском и Советском округах.
Проверки проводили с 31 марта по 11 апреля. Специалисты выявили антисанитарные условия в цехах фасовки: грязный инвентарь, хранение ножей и топоров рядом с химическими средствами, использование деревянных поддонов, не подлежащих дезинфекции, отсутствие термометров. Температура в морозильной камере была -10 градусов вместо положенных -18. На емкостях для отходов не было маркировки. Нарушали сотрудники магазина и правила ведения учетной документации.
Также в магазинах продавали продукцию без ветеринарных сопроводительных документов. Причем даты выработки на заводской упаковке отличались от дат на внутренней маркировке магазина.
14 проб товаров исследовали в лабораториях. В четырех обнаружили отклонения по микробиологическим показателям, нарушения жирнокислотного состава, наличие запрещенных компонентов и сальмонеллу:
  • Масло сливочное крестьянское 72,5 % от ООО «Фермерский продукт» (Ставропольский край);
  • Масло сливочное крестьянское 72,5 % и 82,5% от ООО «Ру.Милк» (Ставропольский край);
  • Фарш из мяса птицы от ООО «Сибирско-Уральский бройлер» (Челябинская область).
В магазинах изъяли 1414,45 кг товаров. Их утилизируют. 
Кроме того, на руководство магазинов составили протоколы. Торговую сеть оштрафовали на 110 тыс. рублей.
Андрей Андреев