В Роспотребнадзоре рассказали про сезонные продукты.

Весна – время пробуждения и новых сил, поэтому важно восполнить нехватку витаминов, чтобы поддержать ослабленный организм, а заодно зарядить его энергией. Сделать это можно при помощи сбалансированного питания, включив в меню сезонные продукты с максимальной концентрацией витаминов и микроэлементов.

Из овощей в это время года полезно есть капусту (белокочанную, брюссельскую, краснокочанную, цветную), лук, чеснок. Подойдут также редис, редька, репа, сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак, ранний ревень. Не стоит забывать про свеклу, морковь и картофель, но с осторожностью – эти овощи имеют высокий гликемический индекс, их стоит употреблять в небольшом количестве.

Из зелени в марте актуальны петрушка, черемша, шпинат. Из фруктов – апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоко, ананас.

Предостерегают врачи от диет весной, потому что организм и так переживает серьезный гиповитаминозный стресс, поэтому питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Включить в меню необходимо мясо, рыбу и птицу.

Весной лучше исключить продукты, в состав которых входят трансжиры. Это прежде всего полуфабрикаты, такие как картофель фри и другие, которые приводят к набору лишнего веса, а также к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Желательно совсем исключить из рациона мясные изделия: сосиски, сардельки, колбасу и т. д.