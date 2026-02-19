 Омский депутат предложил ввести бесплатное горячее питание для всех школьников

Олег Смолин заявил, что подростки нуждаются в обедах даже больше учеников начальных классов.

omskinform.ru

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ Олег Смолин высказал свое мнение по поводу скандала из-за горячего питания в школе в Калужской области. Детей разделили на платников и льготников и стали давать им разные блюда. Это вызвало возмущение у родителей.

Парламентарий предложил ввести обязательное горячее питание не только в начальной школе, но и в среднем и старшем звеньях.

– Мы предлагаем, чтобы обязательное горячее питание было распространено не только на начальную, но и на основную и старшую школу. Мы же прекрасно понимаем, что дети хотят есть независимо от того, в начальной, средней или старшей школе они учатся. Причем скорее даже больше хотят, если в средней или старшей, – сказал Смолин.

Однако есть и другая проблема – дети привыкли к фастфуду и не воспринимают полноценные супы и каши.