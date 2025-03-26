Ресторанную премию WhereToEat планировали получить Nana и «Осип Терлеев».

Из списка участников, претендующих на Всероссийскую ресторанную премию WhereToEat, составлен шорт-лист, в котором оказалось 104 ресторана со всей страны. На сайте мероприятия опубликованы их названия. Из Сибирских регионов в него вошли только пять заведений, все они находятся в Красноярске. Итоги объявят 22 апреля.

В лонг-листе заведений было более 600, из СФО – 66 заведений: 20 из Красноярска, 20 из Новосибирска, 13 из Иркутска, 6 из Кемерова, 3 из Томска, 2 из Омска, 1 – из Абакана.

Омские заведения – Nana и «Осип Терлеев» в шорт-лист уже не попали.

Премия учреждена в 2013 году, итоговые данные формируются по результатам тайного голосования. В экспертах премии числятся профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса и представители специализированных СМИ.