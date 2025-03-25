Сотрудники управления по охране животного мира уже запечатлели скворцов, чибисов, гусей и журавлей.

Перелетные птицы – скворцы, чибисы, гуси и журавли – начали возвращаться в Омскую область. Как сообщили в БУ «Управление по охране животного мира», первый чибис был замечен 15 марта на территории Называевского района, а вернувшихся из теплых краев скворцов увидели 18-го числа в Оконешниковском районе.

– Эти пернатые путешественники традиционно открывают сезон миграции птиц, и их прилет символизирует наступление настоящей весны, – отметили в управлении.

Что касается серых гусей и серых журавлей, то сроки их прилета рекордно ранние. Гусь прибыл 19 марта, на 6–8 дней раньше обычных сроков, журавль – 23-го числа, что на 9–12 дней раньше его обычного прилета в регион. Специалисты осторожно говорят о возможных экологических изменениях.