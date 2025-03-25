В ближнем и дальнем зарубежье идут на ура плавленые, молодые и рассольные сыры омского производства.

Омские сыровары наращивают экспорт своей продукции за пределы региона. Как сообщает Омская таможня, в 2024 году поставки сыра составили 664 тонны на общую сумму более 215 млн рублей. Это в 2 раза больше показателей 2023 года.

Тенденция сохраняется и в наступившем году. С января по февраль из Омской области было экспортировано 63,5 тонны сыра на сумму 25,9 млн рублей, что в полтора раза превышает показатели за аналогичный период предыдущего года.

– Крупные страны – покупатели сыров – Казахстан, Китай, Монголия, Беларусь и другие страны ближнего и дальнего зарубежья, – говорит начальник Омской таможни Константин Стародубцев. – Поставки в Казахстан в прошлом году выросли по сравнению с 2023 годом более чем на треть, в Монголию – на 26 %.

За рубежом особенно востребованы плавленые, молодые и рассольные сыры омского производства.