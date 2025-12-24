В Омске накануне Нового года закрылась крафтовая сыроварня

Владелец бизнеса Матфей Погуляй не стал называть причину.

Фото: Freepik.com

В Омске за несколько дней до Нового года стало известно о закрытии крафтовой сыроварни «Над хлебом с маслом». Об этом рассказали сами владельцы в соцсетях.

– Мы сообщаем о вынужденном закрытии нашего предприятия. Обстоятельства сильнее, и в сложившейся ситуации мы не видим возможности продолжать работу, – уточняется в сообщении.

Ранее сыроварня, основателем которой является Матфей Погуляй, торговала своей продукцией в крупных супермаркетах вроде Metro и Eurospar. Всего насчитывалось 12 точек реализации сыра, среди которых качотта, халлуми, страчателла и другие.

Владелец бизнеса наотрез отказался называть причину ликвидации.

– Я не стану отвечать на этот вопрос. Причина, конечно, есть. Но говорить о ней я не намерен, – сказал Погуляй «Омск-информу».

Можно предположить, что сыроварня с ценником, рассчитанным на покупателей среднего достатка, не выдержала конкуренции с более бюджетными «импортозамещенными» вариантами сыра массового производства.