·Экономика/Бизнес

В Россию начали завозить китайский сыр

Восемь тонн продукции из Поднебесной были завезены в страну в ноябре.

В ноябре в Россию впервые завезли китайский сыр, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные таможни КНР. По данным агентства, импорт составил 8 тонн, его стоимость – 93 тыс. долларов.

Конкретный сорт ввезенного сыра в документах китайских таможенников не указан. Известно, что в Поднебесной производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта, например, из буйволиного молока или молока самок яка.

