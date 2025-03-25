Омск-Информ
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·Авто

Новый автомобиль обойдется поставщику в 6,37 млн рублей.

Омская энергосбытовая компания решила купить новые служебные автомобили. По информации, предприятие намерено приобрести китайский внедорожник Tank 500 Premium 2025 года выпуска стоимостью 6,37 миллиона рублей.

В условиях закупки указано, что машина должна быть оснащена автоматической коробкой передач и двигателем мощностью 299 лошадиных сил. Кроме того, салон должен быть только из кожи, а также в темных оттенках, а сама машина – серого или серебристого цвета.

Внедорожник хотят приобрести для служебных нужд. Сбор заявок на участие в тендере завершится 3 апреля, победителя объявят 30 мая. Поставщику необходимо передать машину заказчику до 30 июня.

·Авто

Новый автомобиль обойдется поставщику в 6,37 млн рублей.

Омская энергосбытовая компания решила купить новые служебные автомобили. По информации, предприятие намерено приобрести китайский внедорожник Tank 500 Premium 2025 года выпуска стоимостью 6,37 миллиона рублей.

В условиях закупки указано, что машина должна быть оснащена автоматической коробкой передач и двигателем мощностью 299 лошадиных сил. Кроме того, салон должен быть только из кожи, а также в темных оттенках, а сама машина – серого или серебристого цвета.

Внедорожник хотят приобрести для служебных нужд. Сбор заявок на участие в тендере завершится 3 апреля, победителя объявят 30 мая. Поставщику необходимо передать машину заказчику до 30 июня.