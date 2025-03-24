Их могут отправить в колонию на всю жизнь.

Прокуратура направила в суд уголовное дело на двух омичей, 26 и 27 лет. Их обвиняют в организации незаконного производства и сбыта наркотиков.

По версии следствия, парни действовали по указанию сообщника (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство). С ноября 2023 года по август 2024 года они купили дачу в Омском районе, оборудовали там лабораторию, купили необходимые материалы и, получив от соучастника через тайник необходимые химические реактивы и приспособления, начали незаконную деятельность.

Омичи изготовили около 6 кг мефедрона. Часть они расфасовали и разложили в тайники в Омской области. Их незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ.

Отметим, что омичи признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей.

Дело рассмотрит Омский областной суд. Их могут отправить в колонию на пожизненное заключение.