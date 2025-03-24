За прошлый год там сбили четырех человек.

Самым опасным пешеходным переходом в Омске является переход, расположенный в районе дома № 21 по проспекту Менделеева (остановка «Кинотеатр Первомайский»). В 2024 году там произошло 4 наезда на пешеходов, в результате которых травмировались 4 человека, сообщает портал Om1.ru со ссылкой на данные регионального УМВД.

Также в список самых аварийных вошли переходы на Менделеева, 39 (пересечение с улицей Малиновского), на проспекте Мира, 2 (Телецентр) и улице Степанца, 2 (располагается между бульваром Архитекторов и улицей Туполева).

В общей сложности в прошлом году на пешеходных переходах в Омске произошло 268 случаев наезда на людей. В этих ДТП 7 человек погибли, еще 274 пострадали.

Кроме того, зарегистрировано еще 297 случаев наезда на пешеходов вне мест переходов дорог. Это привело к гибели 14 омичей, еще 289 человек получили травмы.