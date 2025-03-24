В Омске кино и спектакли можно посмотреть по бюджетным ценам.

Компания «2ГИС» представила результаты исследования цен в театры и кино. На первом месте рейтинга идет Волгоград, спектакли там можно посмотреть за 280 рублей. На втором месте Омск, поход в театр обойдется в 300 рублей. На третьем месте – столица Татарстана. В Казани посетить учреждение культуры стоит 320 рублей.

Самые дорогие билеты в театр продаются в Москве – 940 рублей, чуть отстает от столицы Воронеж – 914 рублей.

Дешевые цены на сеанс в кинотеатрах нашли в Красноярске – 200 рублей, Воронеже – 210 рублей, Омске – 222 рубля. Самые дорогие билеты в кино продают в Краснодаре – от 395 рублей, Волгограде – от 370 рублей и Нижнем Новгороде – от 333 рублей.