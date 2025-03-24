Методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказала о возбудителях туберкулеза, внелегочных его формах, симптомах и мерах предосторожности.

О туберкулезе и его профилактике рассказала врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Карибаева.

Туберкулез – это широко распространенное в мире инфекционное заболевание, вызываемое патогенными микобактериями из группы Mycobacterium tuberculosis complex, или иначе палочками Коха. Раньше туберкулез имел другое название – «чахотка». Данное заболевание чаще поражает легкие, поэтому у населения эта инфекция ассоциируется именно с этим органом. Однако есть и внелегочные формы туберкулеза, когда заболевание поражает другие органы и системы (кости, суставы, мочеполовые органы, глаза, кожу и подкожную клетчатку и т. д.).

Возбудители туберкулеза очень устойчивы к различным условиям окружающей среды. Знали ли вы, что они выдерживают низкие температуры до –260 °С, а также высушивание и нагревание до 80–90 °С, обладают устойчивостью во влажной среде, к действию многих химических и физических факторов (кроме прямого солнечного света). А еще они имеют свойство «приспосабливаться» к противотуберкулезным лекарственным препаратам, что является большой проблемой при назначении лечения в условиях распространения возбудителей с множественной лекарственной устойчивостью.

Для этой инфекции главным путем передачи является воздушно-капельный, то есть микобактерии попадают в воздух с мельчайшими капельками мокроты от больного при кашле, разговоре, чихании и при вдыхании попадают в легкие здорового человека, находящегося в непосредственной близости от источника инфекции. Интересен факт, что такие мельчайшие капельки мокроты могут сохраняться в воздухе порядка 2-3 часов!

Осевшие капельки мокроты с находящимися в них микобактериями туберкулеза, которые длительно сохраняют свою жизнеспособность во внешней среде, накапливаются в пыли помещений на различных поверхностях предметов, где находится больной человек и таким образом реализуется воздушно-пылевой путь передачи инфекции. В помещениях без естественного света микобактерии могут сохранять свою жизнеспособность до нескольких месяцев, в то же время при воздействии ультрафиолетовых лучей они погибают в течение 2-3 минут!

Существует алиментарный путь передачи инфекции при туберкулезе. В этом случае входными воротами инфекции служат не легкие, а лимфатические узлы желудочно-кишечного тракта, а заражение происходит при употреблении зараженных продуктов питания: молока, молочных продуктов, мяса животных, больных туберкулезом. Контактный путь передачи инфекции реализуется при использовании зараженных предметов обихода больного здоровыми лицами: кружек, тарелок, полотенец. Самый редкий путь передачи инфекции – внутриутробный.

Не все люди, инфицированные микобактериями туберкулеза, заболевают данной инфекцией, а только около 10 % инфицированных.

Важно знать, что туберкулез не имеет специфических симптомов, его клинические проявления разнообразны, заболевание может поражать различные органы и ткани, кроме ногтей и волос.

Симптомы инфекции:

общие симптомы или симптомы интоксикации: длительная, чаще субфебрильная температура тела, нарастающая в вечерние часы; обильное потоотделение по ночам; слабость; повышенная утомляемость; снижение массы тела; изменение аппетита как в сторону повышения, так и снижения;

симптомы поражения органа и системы, например, при поражении легких – кашель с мокротой или без, кровохарканье, боль в грудной клетке, одышка.

В последнее время, особенно вследствие появления ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, стали диагностировать чаще туберкулез с поражением сразу нескольких органов и систем.

Главная мера борьбы с распространением инфекции – это профилактические мероприятия!

1. Снизить риск инфицирования и заболевания туберкулезом ребенка можно путем проведения вакцинации и ревакцинации БЦЖ согласно Национальному календарю прививок.

2. Важна ранняя диагностика туберкулеза. У детей туберкулез выявляют с помощью иммунодиагностических проб. Ежегодно, начиная с одного года детям проводят туберкулинодиагностику (пробу Манту с 2 ТЕ), с 8 лет – аллерген туберкулезный рекомбинантный (АТР) в стандартном разведении. Затем по результатам проб проводят рентгенологическое обследование. Взрослым людям важно регулярно проходить профилактическое флюорографическое обследование для своевременного выявления туберкулеза.

3. Необходимо своевременно обследовать контактных с больным человеком лиц и обязательное проведение противоэпидемических мероприятий в очаге туберкулеза.

4. Чтобы минимизировать риски инфицирования и заболевания туберкулезом, необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим дня, спать не менее 7-8 часов, избегать стрессов, соблюдать принципы рационального питания (четко следовать режиму питания, употреблять в пищу достаточное количество белка и витаминов для обеспечения полноценного иммунитета), быть физически активным в течение дня, отказаться от вредных привычек, таких как курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических веществ.

Важно помнить, что регулярное прохождение профилактических мероприятий, таких как профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, помогает в ранней диагностике туберкулеза. А своевременно начатое лечение – это залог его успеха. Будьте здоровы!