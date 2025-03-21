Взрывное устройство сдетонировало у мужчины в руках.

57-летний житель Омской области работал электромонтером по обслуживанию буровых в Уватском районе Тюменской области; кроме того, он выполнял обязанности сторожа. В мае 2024 года ночью на месторождении мужчина услышал снаружи подозрительный шум. Для отпугивания диких животных он поджег выданную работодателем петарду и попытался бросить ее в окно, при этом он не учел наличие москитной сетки. Петарда взорвалась у него в руках.

– В результате работник получил травму правой руки с неполной травматической ампутацией трех пальцев. Это было расценено как тяжкий вред здоровью, – рассказывают подробности в тюменском издании Вслух.ру.

В результате разбирательств уже бывший работник получит 600 тыс. рублей за травму, полученную на месторождении.