Договоренности предполагают проведение совместных акций и мероприятий для студентов, направленных на возрождение и укрепление культурных, научных и деловых связей.

В Минске на площадке Белорусского государственного университета проходит Патриотический форум молодежи Союзного государства, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве в области молодежной политики между БГУ и Омским государственным университетом им. Ф. М. Достоевского.

– Подписание этого соглашения – результат системной работы университета в области международного сотрудничества. ОмГУ активно работает с вузами ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Казахстаном, Китаем. Теперь в числе партнеров и Белорусский государственный университет. Предполагается проведение совместных акций и мероприятий для нашей студенческой молодежи, направленных на возрождение и укрепление культурных, научных и деловых связей, – прокомментировал договоренности ректор ОмГУ Сергей Замятин.

По его словам, минский форум – это уникальная возможность сформировать у молодежи бережное отношение к общему прошлому. Молодые люди обязаны знать и помнить такие важные вехи нашей истории, как Великая Отечественная война, поэтому это мероприятие необходимое и востребованное в современных условиях. Особо ценным делает этот форум место проведения, где много знаковых мемориальных мест, которые можно посетить. Всего участниками форума стали более 200 студентов из вузов Беларуси и России.

Программа трехдневного масштабного мероприятия насыщенная: торжественное открытие, встреча молодежи в формате открытого микрофона с живыми свидетелями страшных событий войны, интеллектуальная историческая викторина «Нам дано право помнить», панельные дискуссии и лекции на тему сохранения исторической памяти, просмотр и обсуждение серии документальных фильмов о Нюрнбергском процессе. Кроме этого, ребята посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и мемориальный комплекс «Хатынь».