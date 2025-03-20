Акция, как и ранее, будет работать по четвергам.

МТС Банк возобновил популярную акцию на покупку в банке драгоценных металлов. Акция «Каждый четверг на вес золота» будет распространяться с 17 марта 2025 года по 31 декабря 2025 года. В этот период каждый четверг можно приобрести золото, платину и палладий на обезличенные металлические счета со скидкой 2 %, а серебро со скидкой 3 % от курса продажи МТС Банка.

Минимальная масса металла для покупки составляет 0.1 грамма. Чтобы приобрести драгоценные металлы в каналах дистанционного банковского обслуживания МТС Банка, необходимо выбрать опцию «Открыть новый продукт», затем кликнуть «Открыть счет/ОМС» и выбрать желаемый драгоценный металл.

МТС Банк вновь запустил популярную акцию «Каждый четверг на вес золота» на покупку в банке драгоценных металлов. В период с 17 марта 2025 года по 31 декабря 2025 года каждый четверг приобрести золото, платину и палладий на обезличенные металлические счета (ОМС) можно со скидкой 2 %, а серебро со скидкой 3 % от курса продажи МТС Банка.

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте МТС Банка по ссылке

ПАО «МТС-банк». Лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г. ИНН 7702045051. Реклама (18+)