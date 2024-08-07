Предложения с суперскидками могут поступать в виде фишинговой рассылки на электронную почту, в SMS или через мессенджеры.

Мошенники подстраивают свои схемы к самыми массовыми потребностями россиян в определенное время года. Летом в период отпусков в сети появляется множество фишинговых поддельных ресурсов с предложениями для отдыха: аренда домов, глэмпинг на природе, дешевые авиабилеты или туры и т. д. Предложения с суперскидками могут поступать и виде фишинговой рассылки на электронную почту, в SMS или через мессенджеры.

ПАО «МТС Банк» напоминает о важных правилах защиты от мошенников в интернете. Необходимо проявлять осторожность в обращении с подозрительными сообщениями и запросами информации в сети. Основной целью фишинговых сайтов является кража денежных средств, а не продажа товара или предоставление услуги.

Главный ключ к защите – это внимательность и осведомленность. Даже при наличии передовых технических мер безопасности пользователи могут стать жертвами фишинговых атак из-за недостаточного осознания рисков и потери бдительности.

Не попасться на уловки мошенников поможет соблюдение простых правил кибербезопасности.

Выбор надежного продавца

Удостоверьтесь, что магазин имеет хорошую репутацию. Для этого поищите отзывы и рейтинги от других покупателей. Проверьте, есть ли на сайте контактные данные юридического лица и информация о возврате товаров.

Проверка подлинности сайта

Проверьте точное соответствие адреса сайта и адресной строки в браузере, чтобы исключить взаимодействие с фишинговым (поддельным) сайтом. Убедитесь, что магазин использует шифрование данных (HTTPS) на странице оплаты (адрес сайта должен начинаться с «https://» и иметь значок замка, указывающий на безопасное соединение). Проверить подлинность сайта помогут различные онлайн-сканеры безопасности.

Выбор карты для оплаты заказа

Используйте для онлайн-платежей виртуальные карты, которые не связаны с вашим основным счетом, и пополняйте счет прямо перед покупкой. В случае попытки злоумышленником воспользоваться скомпрометированной картой счет будет пустой, а саму карту можно будет быстро заблокировать.

Ввод данных карты

Не следует вводить данные карты на чужих или общедоступных устройствах. При оплате не сохраняйте данные карты. В большинстве браузеров данные карт сохраняются по умолчанию, эту функцию можно отключить самостоятельно в настройках. Оплата на счет юридического лица не может быть в виде перевода по номеру карты.

Общие меры защиты

Устанавливайте и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение на своих устройствах. Также полезно будет настроить уведомления от банка о списании средств, чтобы контролировать любое наличие несанкционированных транзакций.