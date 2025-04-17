Речь идет о вкладе МТС Деньги.

МТС Банк запустил новый вклад в рублях «МТС Деньги» для клиентов – физических лиц. Банк установил максимальную процентную ставку на уровне 23 % годовых при размещении средств с капитализацией процентов на 10 месяцев для новых клиентов.

Вклад «МТС Деньги» можно открыть как в офисах МТС Банка, так и в мобильном приложении на срок 7 и 10 месяцев и на сумму от 10 000 рублей. В зависимости от срока размещения средств, способа выплаты процентов и наличия ранее открытых вкладов в банке доходность по вкладу «МТС Деньги» может составить от 19,49 % годовых до 23 % годовых.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно путем перечисления на счет вклада или на отдельный счет в МТС Банке, в том числе привязанный к банковской карте. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено. При досрочном расторжении проценты по вкладу выплачиваются по ставке 0,01 % годовых за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада.

Более подробная информация о вкладе «МТС Деньги» доступна на сайте МТС Банка.

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