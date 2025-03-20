Омск-Информ
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·Происшествия

Омские таможенники изъяли холодное оружие из багажа пассажиров международного рейса «Наманган - Омск».

Два клинковых ножа в багаже прибывших из Средней Азии авиапассажиров обнаружили таможенники поста Аэропорт Омск.

- Проведенная таможенная экспертиза признала оба ножа гражданским клинковым холодным оружием колюще-режущего действия. На перемещение такого товара через границу требуются разрешительные документы, - уточнили в Сибирском таможенном управлении.

Ножи нашли во время таможенного контроля у пассажиров международного рейса из Узбекистана «Наманган - Омск». Товар изъят, к тому же возбуждены дела об административных правонарушениях, предусматривающих уплату штрафа.

·Происшествия

Омские таможенники изъяли холодное оружие из багажа пассажиров международного рейса «Наманган - Омск».

Два клинковых ножа в багаже прибывших из Средней Азии авиапассажиров обнаружили таможенники поста Аэропорт Омск.

- Проведенная таможенная экспертиза признала оба ножа гражданским клинковым холодным оружием колюще-режущего действия. На перемещение такого товара через границу требуются разрешительные документы, - уточнили в Сибирском таможенном управлении.

Ножи нашли во время таможенного контроля у пассажиров международного рейса из Узбекистана «Наманган - Омск». Товар изъят, к тому же возбуждены дела об административных правонарушениях, предусматривающих уплату штрафа.