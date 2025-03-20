Омск-Информ
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·Общество

Точная дата неизвестна, но чиновники обещают поставить знаки в ближайшее время.
Омские чиновники собираются запретить парковку на улице 5-й Армии. Запрет будет действовать на четной стороне улицы от дома № 2 до пересечения с Малой Ивановской.
Как сообщили в мэрии, ограничения введут в ближайшее время. Там установят знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
– Данная мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций вследствие несанкционированной остановки и стоянки транспортных средств, – сообщили в мэрии.
Нарушителям грозят штрафы и помещение машин на специализированную стоянку.
·Общество

Точная дата неизвестна, но чиновники обещают поставить знаки в ближайшее время.
Омские чиновники собираются запретить парковку на улице 5-й Армии. Запрет будет действовать на четной стороне улицы от дома № 2 до пересечения с Малой Ивановской.
Как сообщили в мэрии, ограничения введут в ближайшее время. Там установят знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
– Данная мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций вследствие несанкционированной остановки и стоянки транспортных средств, – сообщили в мэрии.
Нарушителям грозят штрафы и помещение машин на специализированную стоянку.