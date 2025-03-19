Омск-Информ
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·Общество

В восьми регионах фиксируют подъем заболеваемости.

Оперативный штаб РФ по борьбе с распространением COVID-19 сообщает, что за сутки в стране выявлено 7030 новых заражений коронавирусом, выздоровели 7414 человек. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 2,62 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 14,6 %.

– Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах РФ, в том числе в восьми регионах более чем в среднем по стране, – отметили в сообщении оперштаба.

В числе этих восьми регионов и Омская область, выявлено 46 новых случаев коронавируса, госпитализировано – 13. Неделю назад показатели были ниже – 30 и 10 соответственно.

·Общество

В восьми регионах фиксируют подъем заболеваемости.

Оперативный штаб РФ по борьбе с распространением COVID-19 сообщает, что за сутки в стране выявлено 7030 новых заражений коронавирусом, выздоровели 7414 человек. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 2,62 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 14,6 %.

– Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах РФ, в том числе в восьми регионах более чем в среднем по стране, – отметили в сообщении оперштаба.

В числе этих восьми регионов и Омская область, выявлено 46 новых случаев коронавируса, госпитализировано – 13. Неделю назад показатели были ниже – 30 и 10 соответственно.