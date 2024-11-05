Зато заболеваемость ковидом в регионе пошла на спад.

Федеральный оперштаб назвал свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Омской области.

Согласно отчету, с 28 октября по 3 ноября зафиксировано 176 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Еще 26 омичей госпитализированы. 188 выздоровили и ни один не умер. Неделей ранее в регионе было 198 заболевших COVID-19 и 35 госпитализированных.

Как уточнили в региональном управлении Росотребнадзора, среди детей нашла распространение внебольничная пневмония, этот показатель составил 723,5 на 100 тысяч населения при средних данных по региону 233,8 на 100 тысяч населения.

Режим повышенной готовности в Омской области на минувшей неделе продлили до 25 декабря.