УФНС проводит марафон встреч с налогоплательщиками.

20 марта с 9:00 до 20:00 в налоговых инспекциях состоятся Дни открытых дверей. Омичей ждут на консультации специалистов по вопросам декларирования доходов, оформления налоговых вычетов на лечение, образование и приобретение жилья, налогоплательщикам расскажут о заполнении и представлении декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

Тем, кто обязан отчитаться о полученных доходах за 2024 год (при продаже имущества, сдаче его в аренду, получении в дар имущества не от близких родственников или выигрыше), окажут помощь в составлении налоговой декларации через Личный кабинет.

Адреса:

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному административному округу г. Омска – ул. 24-ая Северная, 171А

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Омской области – ул. Ф. Крылова, 2А

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Омской области - ул. Суворова, 1А

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Омской области - ул. Магистральная, 82Б

Добавим, что представить декларацию о полученных доходах необходимо не позднее 30 апреля 2025 года. Подать документы на налоговый вычета можно в любое время в течение года.