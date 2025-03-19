Омск-Информ
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·Общество

Рекламу «Покупай лучшее по лучшим ценам…» Омское УФАС признало ненадлежащей.

Антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу товаров «Покупай лучшее по лучшим ценам…», размещенную на фасаде торгового павильона, где продавали чай, кофе и сладости.

– В рекламе присутствовала информация о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других продавцов или производителей. Такая реклама может ввести в заблуждение потребителей рекламы относительно качества и стоимости продукции, – сообщается на сайте антимонопольного органа.

УФАС ссылается на Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Торговцы демонтировали рекламу, потому предписание не выдавалось.

·Общество

Рекламу «Покупай лучшее по лучшим ценам…» Омское УФАС признало ненадлежащей.

Антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу товаров «Покупай лучшее по лучшим ценам…», размещенную на фасаде торгового павильона, где продавали чай, кофе и сладости.

– В рекламе присутствовала информация о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других продавцов или производителей. Такая реклама может ввести в заблуждение потребителей рекламы относительно качества и стоимости продукции, – сообщается на сайте антимонопольного органа.

УФАС ссылается на Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Торговцы демонтировали рекламу, потому предписание не выдавалось.