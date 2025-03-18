Местные жители разделались с питомцем на глазах у ребенка.

Появились подробности гибели трехлапого пса Валерика, которого убили в одном из дворов на улице Олега Кошевого в Старом Кировске Омска.

По данным зооактивистов, пес обитал здесь последние два года. Жители поставили ему будку и кормили. Особенно Валерик полюбил одного из парней, которого называют убийцей животного.

По словам зооволонтеров, 5 марта случился настоящий кошмар. Тот самый парень выпивал в компании приятеля. Он подозвал Валерика в сарай. А его собутыльник расправился с собакой.

– Товарищ убил пса с помощью топора и ножа на глазах у своего маленького сына. Потом они выбросили тело на помойку. Позже взрослые и дети увидели среди мусора окровавленный труп своего любимца, с которым они играли, которого кормили и гладили, – цитирует «СуперОмск» зооволонтеров.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что местные жители просили правоохранителей наказать палачей пса.