Омск-Информ
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·Общество

Жители Старого Кировска предложили сделать экспертизу трупа животного.

Жители Старого Кировска Омска призвали наказать убийцу бездомного трехлапого пса. Волонтеры горюют об утрате собаки, которая была доверчива и безобидна. Живодер найден, но до сих пор на свободе.

– Люди, мы просим помочь придать огласке и создать резонанс, чтобы наказать живодера из Омска! В Старом Кировске был жестоко убит трехлапый добрый пес, который был очень доверчив и безобиден! Убийца найден! Но полиция бездействует! Нужна экспертиза трупа собаки, но полиция отказывает в этом! Волонтеры собирали деньги на экспертизу, а собаку не отдают! – рассказали общественники в группе «Лига защиты животных «Линия жизни» (Омск).

Желающих помочь в этом деле просят отправлять заявления в МВД России, чтобы восстановить справедливость.

·Общество

Жители Старого Кировска предложили сделать экспертизу трупа животного.

Жители Старого Кировска Омска призвали наказать убийцу бездомного трехлапого пса. Волонтеры горюют об утрате собаки, которая была доверчива и безобидна. Живодер найден, но до сих пор на свободе.

– Люди, мы просим помочь придать огласке и создать резонанс, чтобы наказать живодера из Омска! В Старом Кировске был жестоко убит трехлапый добрый пес, который был очень доверчив и безобиден! Убийца найден! Но полиция бездействует! Нужна экспертиза трупа собаки, но полиция отказывает в этом! Волонтеры собирали деньги на экспертизу, а собаку не отдают! – рассказали общественники в группе «Лига защиты животных «Линия жизни» (Омск).

Желающих помочь в этом деле просят отправлять заявления в МВД России, чтобы восстановить справедливость.