Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Родители мальчика рассчитывают на компенсацию.
Прокуратура подала иск о взыскании с администрации Исилькульского района Омской области компенсации морального вреда, причиненного ребенку. Причиной стал укус собаки.
Как уточнили в прокуратуре, в феврале на улице Ленина в Исилькуле мальчика укусила за ногу бездомная собака. Ребенок попал в больницу, где ему оказали помощь и поставили прививки.
– Вреда здоровью, влекущего уголовную ответственность, не причинено, вместе с тем несовершеннолетний испытал стресс, испуг и физическую боль, – отметили в ведомстве.
В прокуратуре считают, что чиновники не принимают достаточных мер по отлову безнадзорных животных. В связи с этим главе района внесли представление об устранении нарушений.
Андрей Андреев
·Происшествия

Родители мальчика рассчитывают на компенсацию.
Прокуратура подала иск о взыскании с администрации Исилькульского района Омской области компенсации морального вреда, причиненного ребенку. Причиной стал укус собаки.
Как уточнили в прокуратуре, в феврале на улице Ленина в Исилькуле мальчика укусила за ногу бездомная собака. Ребенок попал в больницу, где ему оказали помощь и поставили прививки.
– Вреда здоровью, влекущего уголовную ответственность, не причинено, вместе с тем несовершеннолетний испытал стресс, испуг и физическую боль, – отметили в ведомстве.
В прокуратуре считают, что чиновники не принимают достаточных мер по отлову безнадзорных животных. В связи с этим главе района внесли представление об устранении нарушений.
Андрей Андреев