Омск-Информ
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·Происшествия

Сотрудники оперативно отреагировали и вытащили животное.
Омские дорожные службы откликнулись на просьбу о помощи, когда узнали, что собака застряла в колодце на улице Лермонтова.
Получив сообщение от местных жителей, которые слышали лай из-под крышки люка, специалисты вытащили животное из западни, накормили его и отпустили на волю. Фотографию спасенной собаки разместили в телеграм-канале «Омск с огоньком».
·Происшествия

Сотрудники оперативно отреагировали и вытащили животное.
Омские дорожные службы откликнулись на просьбу о помощи, когда узнали, что собака застряла в колодце на улице Лермонтова.
Получив сообщение от местных жителей, которые слышали лай из-под крышки люка, специалисты вытащили животное из западни, накормили его и отпустили на волю. Фотографию спасенной собаки разместили в телеграм-канале «Омск с огоньком».