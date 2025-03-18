В городе работают два филиала АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», и они могли бы заняться этим проектом.

Омск может стать площадкой для выпуска двигателей для отечественного самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает портал «БК55». Данный вопрос сейчас обсуждается с руководством АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Создание серийного производства двигателей для гражданской авиации может быть реализовано на производственных мощностях филиалов АО «ОДК» – «ОМО им. П. И. Баранова» и АО «ОМКБ». Предприятия находятся в процессе объединения.

– Сегодня существует эффективная схема кооперации ведущих предприятий России, научных отраслевых институтов, институтов РАН и институтов министерства образования, что делает вполне реальными планы по созданию серийного производства двигателей для гражданской авиации на производственных мощностях филиалов, – прокомментировал председатель совета Торгово-промышленной палаты Омской области по промышленному развитию и конкурентоспособности Андрей Горбачев.

Как пояснили в региональном Минпроме, речь идет о расширении на омских заводах линейки производства двигателей за счет выпуска агрегата под российский Superjet. Конкретная модель двигателя пока не известна.

Накануне в Комсомольске-на-Амуре прошел испытательный полет «Суперджета» с новейшим российским двигателем ПД-8. Силовая установка показала хорошие результаты и подтвердила все свои технические характеристики. На осень запланировано получение сертификата типа на двигатель ПД-8.