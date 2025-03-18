Участники общеуниверситетского мероприятия смогут пообщаться со студентами и преподавателями, спланировать свое поступление в вуз и погрузиться в атмосферу ОмГУ.

В Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского 23 марта состоится день открытых дверей. Это одно из самых масштабных и значимых событий для абитуриентов, их родителей и для университета. Участники смогут пообщаться со студентами и представителями образовательных программ, спланировать свое поступление и погрузиться в атмосферу ОмГУ.

ОмГУ сегодня – это 8 факультетов и институт СПО, это фундаментальные научные школы и признанные ученые, это 7 тыс. студентов и квалифицированные преподаватели. ОмГУ – это качественное образования вот уже 50 лет. Портфель образовательных программ и их содержание постоянно обновляются и адаптируются под запросы экономики и современные вызовы, что обеспечивает вузу лидирующие позиции в рейтингах и первенство в регионе.

Почему стоит посетить день открытых дверей в ОмГУ:

Множественный выбор. Ощутите, каково это – быть студентом ОмГУ: пообщайтесь со студентами и преподавателями, посетите лекционные аудитории и ближе познакомьтесь с интересующим вас образовательным направлением. Осталось только выбрать интересующую сферу: разработка игр и приложений, история, хореография, экология, экономика, юриспруденция, филология и многие другие.

Ощутите, каково это – быть студентом ОмГУ: пообщайтесь со студентами и преподавателями, посетите лекционные аудитории и ближе познакомьтесь с интересующим вас образовательным направлением. Осталось только выбрать интересующую сферу: разработка игр и приложений, история, хореография, экология, экономика, юриспруденция, филология и многие другие. Карьерный путь. Еще в процессе обучения студенты ОмГУ совершают первые шаги для построения успешной карьеры: участвуют в реальных проектах компаний-партнеров. Познакомьтесь с выпускниками и представителями компаний и узнайте подробнее о своих перспективах после окончания университета.

Еще в процессе обучения студенты ОмГУ совершают первые шаги для построения успешной карьеры: участвуют в реальных проектах компаний-партнеров. Познакомьтесь с выпускниками и представителями компаний и узнайте подробнее о своих перспективах после окончания университета. План действий для поступления. Представители приемной комиссии расскажут о самом важном для абитуриента – правилах приема в 2025 году: сроках и особенностях подачи документов, количестве мест, учете индивидуальных достижений и преимуществах целевого обучения. Узнайте, как повысить свои шансы на поступление или получить скидку.

День открытых дверей пройдет с 12:00 до 15:30 в главном корпусе ОмГУ на Фрунзе, 6. В течение этого времени можно будет пообщаться с администрацией университета, представителями факультетов и образовательных программ, узнать о довузовских проектах для школьников и деятельности студенческих сообществ.

С 12:00 будут работать площадки студенческих сообществ, где можно подружиться со студентами и узнать от них все про внеучебную жизнь ОмГУ, пройти игровые тренинги и профориентационyю экспресс-диагностику, получить консультацию по подготовке к экзаменам и наметить шаги для поступления. В 13:00 начнется общее собрание для абитуриентов и их родителей. Члены приемной комиссии расскажут ключевые аспекты предстоящей приемной кампании: изменения в правилах приема, количество мест и образовательных программ, важные даты.

Всем желающим посетить день открытых дверей в ОмГУ предлагается пройти предварительную регистрацию. Это поможет беспрепятственно пройти в корпус и определить аудитории для встреч.