Новая дорога будет соединяться с пятью другими.

На публичной кадастровой карте Росреестра появились выделенные под строительство Северного обхода участки.

Напомним, Северный обход Омска будет платным и свяжет трассы Р-402 Омск – Тюмень и Р-254 «Иртыш» (Омск – Новосибирск). Маршрут пройдет через несколько сельских поселений в Любинском и Омском районах, включая Камышловское, Любино-Малоросское, Дружинское, Ключевское, Надеждинское, Омское, Пушкинское, Андреевское и Богословское.

Планируется строительство нескольких развязок. Северный обход будет связан с трассой Тюмень – Омск, с Красноярским трактом, трассой Омск – Муромцево – Седельниково, с Сыропятским трактом и трассой Омск – Новосибирск.

Строительство Северного обхода потребует 73 млрд рублей. Из них 31 млрд выделят из бюджета.