Хищник сидел на дереве и ждал своего часа для начала охоты.

Сотрудники Управления по охране животного мира сделали в лесах Крутинского района редкие фотографии. Им удалось снять рысь – очень осторожное животное, которое ведет скрытый образ жизни и крайне редко попадает в объективы камер.

Как отметили в управлении, появление рыси обыкновенной говорит о сохранности крупных лесных массивов, достаточной кормовой базы (зайцы, косули, грызуны) и низком уровне человеческого вмешательства в природу.

– Рысь – это хищник-санитар, она регулирует численность больных и слабых животных, поддерживая баланс в природе, – пояснили специалисты.

Сфотографированная на дереве рысь отдыхала и ждала своего часа для начала охоты – активные действия по добыче пропитания она ведет в сумерках.