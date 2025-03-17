Омск-Информ
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·Происшествия

Основные претензии следователи планируют адресовать управляющей компании.

Омские следователи начали доследственную проверку по информации, размещенной в паблике «Омск главный» в социальной сети «ВКонтакте». Жители дома № 17б по улице Лукашевича пожаловались на разрушающуюся стену, к которой, видимо, неправильно прикреплена газовая труба.

– Мы годами требуем капитального ремонта, но управляющая компания просто игнорирует нас, – заявили жители.

Силовики планируют основной пул проверок сосредоточить на управляющей компании, игнорирующей претензии жителей дома. Предполагается выяснить все обстоятельства, а действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

·Происшествия

Основные претензии следователи планируют адресовать управляющей компании.

Омские следователи начали доследственную проверку по информации, размещенной в паблике «Омск главный» в социальной сети «ВКонтакте». Жители дома № 17б по улице Лукашевича пожаловались на разрушающуюся стену, к которой, видимо, неправильно прикреплена газовая труба.

– Мы годами требуем капитального ремонта, но управляющая компания просто игнорирует нас, – заявили жители.

Силовики планируют основной пул проверок сосредоточить на управляющей компании, игнорирующей претензии жителей дома. Предполагается выяснить все обстоятельства, а действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.