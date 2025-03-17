Подрядчику предстоит привести в порядок помещения и заменить коммуникации.

В Омске одно отделение больницы скорой медицинской помощи № 1 хотят отремонтировать за 5,2 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Работы предполагается провести в отделении медицинской реабилитации.

В документации указано, что подрядчик должен будет сделать внутреннюю отделку помещений, произвести замену дверей, окон и коммуникации, ремонт санузла, по периметру отделения смонтировать поручень-отбойник.

Процедура подачи предложений о цене контракта продлится до 24 марта, подведение итогов и определение подрядчика состоится 26 марта.