Жители Омска поспешили осудить женщину, не узнав всей истории.

История омички, которая вместе со своей собакой живет в машине, припаркованной у домов № 22 и 22/2 на улице 70 лет Октября, что в 11-м микрорайоне, вызвала большой общественный резонанс. Соседи необычной парочки из благоустроенного дома напротив всерьез обеспокоены судьбой питомца, которого, по их мнению, не выгуливают. Корреспондент РИА «Омск-информ» решил разобраться в ситуации и выслушал мнение другой стороны.

Есть своя квартира

Жительница микрорайона, не пожелавшая назвать своего имени, не поддерживает мнение тех, кто критикует хозяйку пса. Она рассказала, что на самом деле женщина живет в своей квартире и постоянно помогает другим бродячим собакам.

– Зачем перемывать человеку кости? Люди же ничего не знают. Сразу разместили в социальных сетях, и все начали ругаться на нее. У женщины своя квартира, она помогает собакам и постоянно таскает им корм, – поделилась соседка.

Омичка возмущена, что фотографии с запертым питомцем опубликовали без всяких объяснений. Оказывается, хозяйка закрывает животное в машине, чтобы успеть аккуратно разложить на картонке корм.

– На снимке моя соседка раскладывает собаке кушать на картон, поэтому закрыла ее, чтобы успеть спокойно насыпать корм, – пояснила всезнающая свидетельница дружбы человека и животного.

Использует под будку

Хозяйка пса настороженно отнеслась к расспросам корреспондента и в целом к повышенному вниманию к своей персоне. Во время диалога омичка пыталась завести собаку в подъезд, так как собиралась дома ее помыть после прогулки. Сам пес, в свою очередь, противился и не отходил от автомобиля – просился внутрь. Владелица уточнила: пес считает машину своим домом.

– Это его будка, можно сказать, ему там нравится, – добавила она.

Хозяйка рассказала, что часто забирает питомца к себе в квартиру, а не держит взаперти, как ранее утверждали другие жильцы микрорайона.

Омичка подобрала своего любимца 5-дневным щенком и забрала к себе. С того момента героиня постоянно ухаживает за питомцем. Пес очень дружелюбен к людям и к другим собакам. И когда авто работало, постоянно сопровождал женщину в поездках.

– Сейчас машина сломалась и не работает, а раньше он везде ездил со мной. Пес охотно гуляет с другими собаками, – отметила омичка.

Пес доволен

Стоит упомянуть, что собака не боялась хозяйки, как это свойственно питомцам, с которыми плохо обращаются. Пес действительно вел себя доброжелательно, хоть и был немного настырным – видимо, не очень хотел идти мыться. Тогда хозяйка после нескольких попыток завести в дом пошла на хитрость, пообещав ему лакомство. И питомец вприпрыжку побежал за ней.

Как удалось убедиться, жильцы соседних домов неправильно поняли ситуацию, и на женщину обрушился шквал несправедливой критики. На самом же деле героиня не мучает собаку, а, наоборот, занимается добрым делом, причем по своему желанию. Да и по настроению питомца вряд ли можно сделать вывод, что он обделен любовью и вниманием.