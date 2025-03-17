Омск-Информ
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·Происшествия

Авто ушло в яму прямо посреди проезжей части.

Сегодня, 17 марта, в районе 14 часов дня, случилось нестандартное, но типичное для весенного Омска ДТП. На пересечении улиц Куйбышева и 10 лет Октября машина угодила под асфальт прямо посреди проезжей части. Эффектные снимки прислали читатели «Омск-информа».

Происшествие случилось возле надземного пешеходного перехода. Чудом в огромную яму не угодил кто-то из горожан. На момент подготовки материала на месте работали представители Госавтоинспекторы.

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·Происшествия

Авто ушло в яму прямо посреди проезжей части.

Сегодня, 17 марта, в районе 14 часов дня, случилось нестандартное, но типичное для весенного Омска ДТП. На пересечении улиц Куйбышева и 10 лет Октября машина угодила под асфальт прямо посреди проезжей части. Эффектные снимки прислали читатели «Омск-информа».

Происшествие случилось возле надземного пешеходного перехода. Чудом в огромную яму не угодил кто-то из горожан. На момент подготовки материала на месте работали представители Госавтоинспекторы.

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