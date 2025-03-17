Процедура принятия решений подробно прописана в проекте указа.

На официальном сайте правительства Омской области появился проект изменений в указ губернатора от 24 февраля 2004 года № 34. Согласно документу, предполагается проводить заседания регионального кабмина в форме заочного голосования. Инициатором изменений стал глава региона Виталий Хоценко.

– Для проведения заочного голосования аппарат губернатора и правительства Омской области направляет членам правительства Омской области материалы, необходимые для принятия решения, лист заочного голосования по вопросам, включенным в повестку заседания правительства, – указано в документе.

Заочное голосование считается правомочным, если в нем приняло участие не менее двух третей представителей регионального кабмина. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов правительства.

Подразумевается, что подсчет голосов будет вести аппарат губернатора и правительства Омской области. Результаты оформят в протоколе, который затем подпишет губернатор или его заместители в случае исполнения ими полномочий главы региона.

До конца марта проекту указа предстоит пройти ряд юридических согласований.