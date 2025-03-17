В Омской области с 1 марта действуют новые правила работы с иностранными сотрудниками.

В Омской области посчитали, сколько трудовых мигрантов лишились права трудоустройства с 1 марта 2025 года, когда в регионе вступил в силу указ губернатора, запрещающий иностранцам работать в пассажирских перевозках: в такси и на автобусах, в образовании, здравоохранении, производстве лекарственных препаратов, производстве детского питания и диетпродуктов, охоте, в организации отдыха детей и в предоставлении социальных услуг, торговле.

По данным минтруда, на которые ссылается РБК, новый указ коснулся почти 1 тыс. мигрантов, около 93 % из них работало в торговле. В образовании, здравоохранении и пассажирских перевозках – около 4 %, в иных видах – остальные 3 %.

Запрет начал действовать с 1 марта, работодателям дается три месяца на исполнение всех требований документа. После 1 июня, если мигранты продолжат трудиться на запрещенных местах, то будут депортированы. Следить за этим будут правоохранительные органы.