Автолюбителей просят быть внимательнее на дорогах.

Омская Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательнее на дорогах в условиях из-за непогоды и гололеда.

Согласно предупреждению синоптиков, в ночное время на территории Омской области ночью прогнозируется понижение температуры воздуха, что приведет к образованию гололеда на дорогах.

Водителям дали лайфхак по езде в такую походу: соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать необдуманных маневров и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

Особое внимание автолюбителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

При этом осторожность не повредит и пешеходам. Прежде чем переходить дорогу, необходимо убедиться, что водители увидели и пропускают. Ни в коем случае нельзя переходить дорогу в неположенном месте.